به گزارش خبرگزاری مهر،جلال آفاقی در جلسه هماهنگی اجرای طرح برخورد با رانندگان مزاحم در اردبیل، اظهار کرد: مزاحمت‌های ناشی از تغییر صدای اگزوز خودرو و آلودگی صوتی، سرعت سرسام‌آور و رانندگی نامتعارف قابل قبول نیست و با متخلفان به‌شدت برخورد می‌شود.

وی به گلایه‌های به‌حق شهرواندان در این‌خصوص اشاره کرد و در تشریح مواد قانونی مرتبط، افزود: هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

گفتنی است در راستای این طرح که از اول آبان و به‌منظور تشدید اعمال قوانین و مقررات نسبت به خودروها و راننده‌های مزاحم اجرا خواهد شد، فروشندگان و عوامل نصب لوازم و قطعات غیرمجاز خودرویی مانند تغییردهنده صدای اگزوز یا شیشه دودی غیرمجاز نیز مورد شناسایی و تعقیب قرار خواهند گرفت.