به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس «ویتنام؛ زیبایی و نشاط جاودانه» با هدف گسترش تعاملات فرهنگی و هنری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام با حضور مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه و سفیر جمهوری سوسیالیستی ویتنام در جمهوری اسلامی ایران در ایستگاه مترو تجریش برگزار شد.
حمیدرضا غلامزاده معاون امور بینالملل مرکز ارتباطات شهرداری تهران، در توضیح همکاریهای مشترک این مرکز با شرکت بهرهبرداری مترو تهران گفت: مجموعه این همکاریها با چند هدف کلان دنبال میشود. نخست اینکه شهروندان تهرانی با فرهنگها و ویژگیهای کشورهای مختلف آشنا شوند. تاکنون نمایشگاههای فرهنگی کشورهایی مانند رومانی، ژاپن و اکنون ویتنام در ایستگاههای مترو برگزار شده است.
وی افزود: هدف دوم از این همکاریها، گسترش روابط فرهنگی ایران با سایر کشورهاست. در مقابل، تلاش میکنیم نمایشگاههایی مشابه درباره ایران نیز در کشورهای دیگر برگزار شود تا مردم آن کشورها با فرهنگ، تمدن و تاریخ غنی ایران آشنا شوند.
غلامزاده در ادامه تأکید کرد: سومین هدف، ارتقای تدریجی جایگاه بینالمللی ایران و بهویژه شهر تهران در سطوح مختلف فرهنگی و ارتباطی است. این رویدادها فرصتی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی پایتخت به جهانیان فراهم میکنند.
معاون امور بینالملل مرکز ارتباطات شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنانش به سایر اقدامات فرهنگی بینالمللی اشاره کرد و گفت: رویدادهای دیگری نیز در راستای توسعه روابط میان کشورها و سفارتخانهها برگزار شده است. برای نمونه، در روز تهران، چند نمایشگاه عکس در کشورهای مختلف از جمله قزاقستان و مکزیک برگزار شد که بازتاب مثبتی در سطح دیپلماسی شهری داشت.
غلامزاده در پایان تأکید کرد که این همکاریها با هدف تقویت پیوندهای فرهنگی، افزایش تعاملات بینالمللی و ارتقای تصویر جهانی تهران ادامه خواهد یافت
