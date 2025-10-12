اعطای نشان ملی اجلاس مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازمانی به بانک شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک شهر، هشتمین اجلاس سراسری مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازمانی با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دبیر گروه اقتصادی مقام معظم رهبری و جمعی از نمایندگان مجلس در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد.

در این رویداد ملی که مدیران ارشد صنایع بزرگ، فعالان اقتصادی و کارشناسان توسعه پایدار نیز حضور داشتند؛ عملکرد شرکت‌ها در شاخص‌های مختلف مسئولیت اجتماعی از جمله پایداری زیست‌محیطی، حمایت از جامعه و نوآوری‌های فرهنگی و آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفت.

بانک شهر نیز با ارائه عملکردی متمایز در حوزه مسئولیت اجتماعی، توانست جایگاه ممتاز ملی در این حوزه را کسب کند.

به‌گفته برگزارکنندگان این رویداد، هدف از اعطای «نشان ملی تعهد» شناسایی و معرفی بنگاه‌های اقتصادی پیشرو و متعهدی است که در کنار فعالیت‌های اقتصادی، به مسئولیت‌های انسانی و اجتماعی خود پایبند بوده و نقشی موثر در ارتقای کیفیت زندگی جامعه ایرانی ایفا می‌کنند.