۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۳

۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی کرمانشاه یکپارچه‌سازی شد

کرمانشاه -مدیر امور اراضی استان کرمانشاه گفت: در نیمه نخست امسال بیش از ۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان کرمانشاه با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها یکپارچه شد.

شهرام آشتاب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به‌منظور افزایش آگاهی‌بخشی به کشاورزان، کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای بهره‌وری و راندمان مکانیزاسیون، بیش از ۶۰ هکتار از اراضی شهرستان کرمانشاه در شش‌ماهه نخست امسال تجمیع و یکپارچه‌سازی شده است.

وی با اشاره به نقش آموزش و ترویج بهره‌برداران در ارتقای تولید و امنیت غذایی افزود: کشت در قطعات خرد و پراکنده علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، موجب کاهش راندمان نیز می‌شود، در حالی که اجرای طرح‌های یکپارچه‌سازی زمینه رشد عملکرد و استفاده بهینه از منابع را فراهم می‌کند.

مدیر امور اراضی استان از کشاورزان خواست در اجرای طرح‌های یکپارچه‌سازی با کارشناسان این اداره همکاری بیشتری داشته باشند تا بتوان از ظرفیت‌های موجود برای توسعه پایدار بخش کشاورزی استان بهره‌برداری کرد.

