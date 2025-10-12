  1. حوزه و دانشگاه
حمایت از اساتید و اعضای هیئت علمی جوان در دانشگاه شریف

سرپرست دانشگاه صنعتی شریف گفت: تمرکز اصلی من حفظ جایگاه بین‌المللی و ارتقای کیفی آموزش و پژوهش، حمایت از اساتید و اعضای هیئت علمی جوان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تجریشی در آئین تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه صنعتی شریف که امروز یک‌شنبه ۲۰ مهرماه برگزار شد، با تشکر از زحمات دکتر موسوی؛ رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف در دو سال اخیر گفت: دانشگاه صنعتی شریف تنها یک مجموعه آموزشی نیست، بلکه یک نماد است. نمادی از اولین‌های آموزش عالی در کشور است. دانشگاه شریف در حل مسائل جامعه و قراردادهای ارتباط با صنعت می‌شناسیم ولی این دانشگاه محل پرورش نیروهای خبره است.

وی اظهار کرد: من این مسئولیت را با توکل با خدا و اعتماد به لطف پروردگار و تکیه بر سرمایه‌های عظیم انسانی این دانشگاه پذیرفتم تا شریف را در جایگاه رفیع ملی و بین‌المللی قرار دهیم و باعث افتخار در این مرز و بوم قرار دهیم.

سرپرست دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به مشکلات و چالش‌های دانشگاه گفت: دانشگاه شریف با مشکلات و چالش‌های ریز و درشت انباشته شده از سال‌های گذشته مواجه نشد. تمرکز اصلی من حفظ جایگاه بین‌المللی و ارتقای کیفی آموزش و پژوهش، حمایت از اساتید و اعضای هیئت علمی جوان و ایجاد محیطی پویا بستر رشد و شکوفایی است.

وی توجه به منزلت و کرامت دانشگاهیان و حکمرانی مبتنی بر عدالت، علم و شایسته سالاری را از اهداف مدیریتی خود بر شمرد و گفت: من خودم را خادم جامعه دانشگاهی میدانم و اعتقاد دارم که داشتن دانشگاه آرام و بی صدا هنر نیست. با همفکری و مشارکت جمعی می‌توان بر پیچیده‌ترین چالش‌های دانشگاه غلبه کرد.

وی اظهار کرد: شاید باید به جای حل یک مسئله و یک قرارداد با صنعت باید وارد آینده فناوری و نوآوری کشور شویم و به نهادهای آینده‌نگر پویا توجه داشته باشیم.

سرپرست دانشگاه صنعتی شریف بر اهمیت تربیت نخبگان و تقویت روحیه مشارکت و مسئولیت اجتماعی در آنها تاکید کرد و گفت: متأسفانه در آموزش و پرورش و جامعه نسبت به این موضوع غفلت شده است، بنابراین شکل دهی این روحیه از دانشگاه آغاز می‌شود.

