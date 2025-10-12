برداشت بیش از ۱۲۰ تن پیاز در هر هکتار در شهرستان کیار

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش رضایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهرستان کیار موفق به ثبت رکوردی بی‌سابقه در برداشت محصول پیاز شد و در سال زراعی جاری، برداشت بیش از ۱۲۰ تن پیاز در هر هکتار در اراضی این منطقه به ثبت رسیده است.

وی تصریح کرد: در سال جاری، بیش از ۸۰ هکتار از اراضی شهرستان کیار به کشت پیاز اختصاص یافته که عمده این سطح زیر کشت در شرق شهرستان قرار دارد و مزارع مذکور به سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز شده‌اند که نقش مهمی در افزایش بهره‌وری داشته‌اند.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کیار افزود: عملیات کیل‌گیری این محصول در مزرعه‌ای ۱۰ هکتاری واقع در روستای قلعه سلیم و با حضور مسئول مرکز جهاد کشاورزی دزک، مسئول ترویج و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان انجام شد که طی آن، برداشت بیش از ۱۲۰ تن پیاز در هر هکتار به ثبت رسید.

رضایی اضافه کرد: ارقام کشت‌شده شامل پیاز سفید (فلات، PS، سایروس)، پیاز زرد (تاکی، فلات) و پیاز قرمز بوده‌اند که از کیفیت مطلوبی برخوردارند.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه کشت صیفی‌جات پربازده و بازارپسند، این اقدام را گامی مؤثر در راستای تأمین امنیت غذایی و افزایش درآمد کشاورزان دانست و افزود: این مدیریت همواره در جهت حمایت از کشاورزان، اقدامات متعددی را در دستور کار دارد.