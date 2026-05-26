به گزارش خبرگزاری مهر، مالک اشتر بینا اظهار کرد: عملیات برداشت محصول پیاز از مزارع شهرستان بندرلنگه آغاز شده است که این عملیات در سطح ۲۵ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان متمرکز است و تا اواسط خردادماه ادامه خواهد داشت.

اشتر بینا بیان کرد: ارقام کشت شده در این مزارع شامل ارقام باکیفیت «ریوبراوو» و «مینروا» است که در دو روستای «شناس» و «پدل» به زیر کشت رفته‌اند.

وی افزود: در روستای شناس، ۵ هکتار به کشت پیاز اختصاص یافته است که با عملکرد ۱۰ تن در هکتار، پیش‌بینی می‌شود ۵۰ تن محصول از این اراضی برداشت شود.

وی همچنین ادامه داد: در روستای پدل، ۲۰ هکتار از اراضی به کشت این محصول اختصاص دارد که با پیش‌بینی عملکرد ۳۰ تن در هکتار، انتظار می‌رود حدود ۶۰۰ تن پیاز از این منطقه برداشت و به بازار عرضه شود.

بینا عنوان کرد: پیازهای تولیدی از این روستاها علاوه بر تأمین نیاز بازار برای مصارف تازه‌خوری، تهیه ترشی و قابلیت صادرات نیز برخوردار هستند.

مالک اشتر بینا، در حاشیه بازدید از این مزارع اظهار داشت: تلاش کشاورزان سخت‌کوش ما در روستاهای شناس و پدل، نویدبخش محصولی باکیفیت در فصل جاری است.

بینا در پایان خاطرنشان کرد: برداشت پیاز با نظم کامل در حال انجام است و امیدواریم با همکاری کشاورزان عزیز و تسهیل فرآیند عرضه به بازار، شاهد کمترین ضایعات و بیشترین سودآوری برای زحمت‌کشان این عرصه باشیم.