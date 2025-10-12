به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی، برخورد با واحدهای صنفی متخلف، طرح ارتقای انضباط اجتماعی توسط پلیس‌های تخصصی با محوریت پلیس امنیت عمومی با همکاری یگان‌های تابعه طی هفته گذشته در این شهرستان به اجرا گذاشته شد.

وی با اشاره به پلمب ۱۱ واحد صنفی و قهوه‌خانه و سفره‌خانه متخلف در نتیجه اجرای این طرح، افزود: برگزاری هرگونه مراسم غیرمجاز، پارتی‌های شبانه و انتشار محتواهای نامناسب در اماکن عمومی تخلف بوده و پلیس در برخورد با آن از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد و با متخلفان به‌طورقطع برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی بروجرد با اشاره به رضایت‌مندی شهروندان از اجرای این‌گونه طرح‌ها از شهروندان، خواست که هرگونه تخلف و ناهنجاری را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.