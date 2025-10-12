به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد در شورای معاونین این اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به تقارن نیمه دوم سال با رویدادهای فرهنگی مهم، از جمله چهل‌سالگی شورای فرهنگ عمومی، سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان، جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی و جشنواره‌های هنری فجر، خواستار تدوین برنامه‌هایی منسجم و فراگیر شد که بتواند ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان را به شکلی مؤثر به کار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت مستندسازی گزارش عملکرد شش‌ماهه نخست و ارسال آن به زیرمجموعه‌ها، این اقدام را گامی مهم در ارزیابی دقیق فعالیت‌ها و اصلاح مسیر دانست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان بر لزوم تبادل نظر کارشناسی درباره برنامه‌های نیمه دوم سال تأکید کرد و گفت: این دوره، فرصتی برای بازنگری در ساختار اداری، ارتقا کیفیت خدمات و تکریم ارباب‌رجوع است.

روانشاد، سرکشی به شهرستان‌ها و برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با انجمن‌های ادبی و هنری را از اولویت‌های این اداره کل دانست و افزود: تعامل با فعالان فرهنگی و هنری، زمینه‌ساز هم‌افزایی و ارتقا سطح برنامه‌ها خواهد بود.