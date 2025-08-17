دستگیری فیشینگ کار ۱۸ ساله در اصفهان

سرهنگ نعمت الله طاهرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی آنها، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان دایره اقتصادی پلیس فتا استان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی کارآگاهان پلیس فتا مشخص شد مالباخته‌ها پس از دریافت پیامک جعلی تحت عنوان ابلاغیه الکترونیکی سامانه ثنا، برای مشاهده متن ابلاغیه روی لینک ارسال شده داخل پیامک کلیک کرده، که با هدایت به درگاه جعلی بانکی و وارد کردن اطلاعات کارت بانکی، مبالغی به صورت غیرمجاز از حساب آنها برداشت شده است.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان افزود: با تحقیقات فنی صورت گرفته و تلاش بی وقفه کارشناسان پلیس فتا، جوان ۱۸ ساله به عنوان متهم اصلی این پرونده به همراه همدستش شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی هوشمندانه دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه تا کنون ۲۷ شاکی از سراسر کشور در رابطه با این پرونده شناسایی شده، ارزش مبلغ کلاهبرداری شده از این افراد را بالغ بر ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام و گفت: متهمان در تحقیقات اولیه به بزه ارتکابی اعتراف، پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قضائی قرار گرفت.

سرهنگ طاهر پور به شهروندان توصیه کرد: ارسال هرگونه پیامک تحت عنوان ابلاغیه قضایی سامانه ثنا و یا موارد مشابه با شماره تلفن‌های شخصی صرفاً شگردی جهت کلاهبرداری بوده و دستگاه‌های دولتی به هیچ عنوان اطلاع رسانی خود را از طریق شماره شخصی انجام نمی‌دهند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مواجهه با چنین موارد مشکوک در فضای مجازی موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.irبخش گزارش‌های مردمی با کارشناسان ما در میان بگذارند.