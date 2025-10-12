۴۸ میلیارد ریال کالای بلاصاحب در لرستان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طاهری امروز یکشنبه در بازدید از انبارهای تملیکی لرستان، اظهار داشت: در شش‌ماهه ابتدایی امسال، تعداد ۵۲۱ فقره پرونده به اموال تملیکی وارد شده که طی آن فروش اموال منقول به مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال انجام شده است.

وی گفت: همچنین ۱۷۰ فقره پرونده به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال استرداد و ۲۱ پرونده کالای بلاصاحب به ارزش ۴۸ میلیارد ریال واگذار شده است.

سرپرست اداره کل اموال تملیکی لرستان، افزود: در این مدت دو پرونده اموال غیرمنقول به ارزش ۲۰ میلیارد ریال نیز در مزایده مطرح شده و تمامی کالاها به‌محض صدور آرای قطعی، در مزایده‌های اموال تملیکی عرضه و به فروش می‌رسند.