  1. استانها
  2. لرستان
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

۴۸ میلیارد ریال کالای بلاصاحب در لرستان واگذار شد

۴۸ میلیارد ریال کالای بلاصاحب در لرستان واگذار شد

خرم‌آباد - سرپرست اداره کل اموال تملیکی لرستان، گفت: در شش‌ماهه ابتدایی امسال، ۲۱ پرونده کالای بلاصاحب به ارزش ۴۸ میلیارد ریال واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طاهری امروز یکشنبه در بازدید از انبارهای تملیکی لرستان، اظهار داشت: در شش‌ماهه ابتدایی امسال، تعداد ۵۲۱ فقره پرونده به اموال تملیکی وارد شده که طی آن فروش اموال منقول به مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال انجام شده است.

وی گفت: همچنین ۱۷۰ فقره پرونده به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال استرداد و ۲۱ پرونده کالای بلاصاحب به ارزش ۴۸ میلیارد ریال واگذار شده است.

سرپرست اداره کل اموال تملیکی لرستان، افزود: در این مدت دو پرونده اموال غیرمنقول به ارزش ۲۰ میلیارد ریال نیز در مزایده مطرح شده و تمامی کالاها به‌محض صدور آرای قطعی، در مزایده‌های اموال تملیکی عرضه و به فروش می‌رسند.

کد خبر 6619779

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها