قیمت انواع میوه در میادین میوه و تره بار تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع میوه به شرح ذیل است:

آناناس طلایی کیلویی ۱۹۵ هزار تومان

انواع آلو کیلویی ۹۹ هزار تومان

انار پیش رس کیلویی ۵۸ هزار تومان

انجیر زرد کیلویی ۸۰ هزار تومان

انجیر سیاه کیلویی ۱۱۵ هزار تومان

انگور مهری کیلویی ۷۳ هزار تومان

انگور بی‌دانه سفید کیلویی ۹۵ هزار تومان

انگور بی‌دانه قرمز کیلویی ۱۱۵ هزار تومان

سایر انواع انگور کیلویی ۵۵ هزار تومان

به کیلویی ۵۰ هزار تومان

پاپایا (تولید داخل) کیلویی ۹۰ هزار تومان

بادام تازه با پوست سبز کیلویی ۱۱۰ هزار تومان

پسته تازه کیلویی ۴۲۰ هزار تومان

توت فرنگی کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

خیار گلخانه‌ای کیلویی ۵۴ هزار تومان

انواع خربزه کیلویی ۳۹ هزار تومان

زالزالک کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

زرشک تازه بدون ساقه خوشه‌ای کیلویی ۲۶۰ هزار تومان

زرشک دان شده کیلویی ۲۹۰ هزار تومان

زنجبیل تازه کیلویی ۲۵۰ هزار تومان

سیب زرد لبنان کیلویی ۶۹ هزار تومان

سیب قرمز لبنان کیلویی ۶۹ هزار تومان

سیب سبز کیلویی کیلویی ۸۲ هزارتومان

سایر انواع سیب کیلویی ۶۵ هزار تومان

انواع شلیل و شبرنگ کیلویی ۱۱۳ هزار تومان

انواع طالبی کیلویی ۳۸ هزار تومان

عناب تازه کیلویی ۱۱۵ هزار تومان

گردو تازه با پوست سبز کیلویی ۸۵ هزار تومان

فندق تازه با پوست سبز کیلویی ۱۶۰ هزار تومان

انواع گلابی کیلویی ۹۰ هزار تومان

گلابی شاه میوه کیلویی ۱۱۵ هزار تومان

گلابی اسپادانا کیلویی ۹۹ هزار تومان

گلابی بیروتی کیلویی ۱۲۸ هزار تومان

انواع گریپ فروت کیلویی ۴۰ هزار تومان

انواع لیموترش کیلویی ۱۱۵ هزار تومان

موز خوشه‌ای هر عدد بالای ۱۲۰ گرم کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

موز خوشه‌ای هر عدد زیر ۱۲۰ گرم کیلویی ۱۱۳ هزار تومان

میوه کاکتوس زرد و قرمز در بسته‌های حداقل ۳۰۰ گرم کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

هلو انجیری کیلویی ۱۰۰ هزار تومان

انواع هلو کیلویی ۱۰۰ هزار تومان

نارنگی پیش رس کیلویی ۶۹ هزار تومان

انواع نارگیل کیلویی ۱۶۹ هزار تومان

هندونه بالای ۳ کیلوگرم کیلویی ۲۰ هزار تومان

هندونه زیر ۳ کیلوگرم کیلویی ۱۸ هزار تومان