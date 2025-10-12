سرهنگ میثم گوهری آرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یکی از کارگاه‌های صنعتی شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران به همراه کارشناسان اداره برق شهرستان پس از هماهنگی قضائی به محل مورد نظر و شناسایی شده اعزام و ۶ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با بیان اینکه ارزش دستگاه‌های کشف شده از سوی کارشناسان ۳ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این راستا برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.