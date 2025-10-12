  1. استانها
  2. اصفهان
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۸

۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در نجف‌آباد کشف شد

۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در نجف‌آباد کشف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از کشف ۶ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز به ارزش ۳ میلیارد ریال از یک کارگاه خبر داد.

سرهنگ میثم گوهری آرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یکی از کارگاه‌های صنعتی شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران به همراه کارشناسان اداره برق شهرستان پس از هماهنگی قضائی به محل مورد نظر و شناسایی شده اعزام و ۶ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با بیان اینکه ارزش دستگاه‌های کشف شده از سوی کارشناسان ۳ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این راستا برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.

کد خبر 6619856

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها