کشف ماینر در شاهرود؛ یک کارمند دولت بازداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر دوشنبه، سه دستگاه ماینر در یک اداره در شهرستان شاهرود کشف و ضبط شد.
گفته میشود در این ارتباط یک کارمند دولت دستگیر شده است.
این کارمند در اتاق خود سه دستگاه ماینر را کار گذاشته و از برق دولتی برای استخراج رمز ارز بهرهگیری میکرد.
گفته میشود روشن نگهداشتن کولر به صورت مداوم سبب شک به این کارمند شده است و در نهایت در بازرسی از اتاق وی مشخص شد که سه دستگاه ماینر در حال کار بوده است.
منابع مطلع اعلام کردهاند که این کارمند امروز دستگیر و تحویل مقامات قضائی شده است.
