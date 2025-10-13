کشف ماینر در شاهرود؛ یک کارمند دولت بازداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر دوشنبه، سه دستگاه ماینر در یک اداره در شهرستان شاهرود کشف و ضبط شد.

گفته می‌شود در این ارتباط یک کارمند دولت دستگیر شده است.

این کارمند در اتاق خود سه دستگاه ماینر را کار گذاشته و از برق دولتی برای استخراج رمز ارز بهره‌گیری می‌کرد.

گفته می‌شود روشن نگه‌داشتن کولر به صورت مداوم سبب شک به این کارمند شده است و در نهایت در بازرسی از اتاق وی مشخص شد که سه دستگاه ماینر در حال کار بوده است.

منابع مطلع اعلام کرده‌اند که این کارمند امروز دستگیر و تحویل مقامات قضائی شده است.