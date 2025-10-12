روایتی از «تهران ۵۷» با احمد مهرانفر و پژمان جمشیدی در سینماها

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «تهران ۵۷» به کارگردانی ایمان یزدی و تهیهکنندگی مرتضی شایسته با ثبت قرارداد اکران به سرگروهی سینما آزادی به زودی در سینماهای سراسر کشور به نمایش درمیآید.
احمد مهرانفر، حامد آهنگی، آناهیتا درگاهی، یوسف صیادی، سیاوش چراغیپور، مریم سعادت و پژمان جمشیدی ترکیب بازیگران «تهران ۵۷» را تشکیل میدهند که با صدور پروانه نمایش، به احتمال فراوان از اواسط پاییز به سینماها خواهد آمد.
داستان «تهران ۵۷» در بستری نوستالژیک روایت میشود و با توجه به ترکیب بازیگران و فضای داستانی، پیشبینی میشود که یکی از کمدیهای پرفروش سال خواهد بود.
در خلاصه داستان «تهران ۵۷» آمده: دونالد ترامپِ جوان به ایران آمده تا کازینویی در شمال راهاندازی کند. دو ستاره هالیوودی؛ جک نیکلسون و وارن بیتی او را در این سفر همراهی میکنند. خسرو بیخبر از اتفاقات غیرمنتظرهای که در راه است به کمک دوستش پرویز که مترجم این مهمانان خارجی است، سعی دارد تا در کازینوی ترامپ با او شریک شود. شراکتی که زندگیاش را زیر و رو میکند … .
نظر شما