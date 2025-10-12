  1. استانها
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱

جریمه میلیاردی قاچاقچی سیگار در قزوین

قزوین- رئیس شعبه پنج اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین از محکومیت دو میلیارد و ۵۸۷ میلیون ریالی قاچاقچی سیگار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سبزی گفت: پرونده حمل و نگهداری ۴۴ هزار و ۳۰۰ پاکت سیگار خارجی به ارزش دو میلیارد و ۵۸۷ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز رسیدگی شد.

رئیس شعبه پنج اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: شعبه با توجه به مستندات پرونده تخلف انتسابی را محرز، علاوه بر ضبط کالای کشف شده، متهم را به پرداخت دو میلیارد و ۵۸۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش کالای قاچاق محکوم شد.

مهدی سبزی گفت: برای حفظ سلامت عمومی و صیانت از حقوق شهروندان، با هرگونه؛ خرید، فروش، ترابری و نگهداری کالاهای خارج از روال قانونی به ویژه قاچاق فرآورده های دخانی و تقلبی برخورد می شود.

شهروندان می توانند گزارشات را در سامانه ارتباطی tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع به آدرس بلوار شهید بابایی، جنب چهارراه استاندارد مراجعه کنند.

