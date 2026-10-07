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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷

سرمست: دامپزشکی در خط مقدم صیانت از سلامت عمومی و امنیت غذایی است

سرمست: دامپزشکی در خط مقدم صیانت از سلامت عمومی و امنیت غذایی است

تبریز- استاندار آذربایجان‌ شرقی با تأکید بر نقش دامپزشکی در سلامت عمومی و امنیت غذایی، گفت: دامپزشکی امروز صرفاً یک تخصص در حوزه دام و طیور نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی سلامت عمومی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در آیین روز ملی دامپزشکی با تبریک این مناسبت به جامعه دامپزشکی، اساتید، پژوهشگران، فعالان بخش خصوصی و تمامی تلاشگران عرصه سلامت و امنیت غذایی، اظهار کرد: دامپزشکان در خط مقدم و صف اول تأمین، حفظ و صیانت از سلامت عمومی جامعه قرار دارند.

وی با اشاره به نقش دامپزشکی در کنترل بیماری‌ های مشترک انسان و دام و نظارت بر فرآورده‌ های خام دامی، افزود: پیشگیری از انتقال عوامل بیماری ‌زا مستقیماً با سلامت مردم ارتباط دارد و سلامت انسان بدون سلامت دام و محیط زیست پایدار نخواهد بود.

سرمست، امنیت غذایی را دومین محور مهم مرتبط با دامپزشکی دانست و گفت: در شرایط جنگی، امنیت غذایی تنها به میزان و کمیت تولید محدود نمی‌شود، بلکه کیفیت و قابلیت اطمینان محصولات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: هرگونه ضعف در نظام پیشگیری، واکسیناسیون، پایش بیماری‌ ها و نظارت‌ های بهداشتی می‌تواند علاوه بر سلامت جامعه، زنجیره تولید و اقتصاد بخش کشاورزی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

استاندار آذربایجان‌ شرقی با اشاره به ظرفیت‌ های استان در حوزه دامپروری، طیور، صنایع غذایی و فرآورده‌ های دامی، اظهار کرد: آذربایجان‌ شرقی در تأمین امنیت غذایی نه‌ تنها مردم استان، بلکه استان ‌های همجوار و در سطح کشور نیز سهم قابل توجهی دارد و در تراز صادرات و واردات نیز نقش‌ آفرین است.

وی با اشاره به اقدامات استان در جریان «جنگ تحمیلی دوم و سوم» گفت: در این دوره، علاوه بر اختیاراتی که از سوی هیئت وزیران و رئیس‌ جمهور به استانداران مرزی تفویض شد، از ظرفیت اختیارات شورای تأمین نیز استفاده کردیم تا در تأمین نهاده‌ های دامی، دارو و سایر نیازهای مرتبط با امنیت غذایی، تمام‌ قد پشت تجار، تولیدکنندگان و واردکنندگان استان بایستیم.

سرمست، سلامت دام را علاوه بر یک شاخص بهداشتی، مؤلفه‌ ای اقتصادی و صادراتی دانست و افزود: توسعه صادرات بدون استانداردهای بهداشتی، ردیابی محصولات، کنترل بیماری‌ ها و انطباق با الزامات بازارهای مقصد امکان‌ پذیر نیست؛ بنابراین نظام دامپزشکی در کنار تأمین امنیت غذایی، نقش مهمی در پشتیبانی از صادرات و تقویت مزیت‌ های رقابتی استان دارد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت نگاه آینده‌ نگر به حوزه دامپزشکی، خاطرنشان کرد: باید از وضعیت موجود به سمت دامپزشکی هوشمند و پیشگیرانه حرکت کنیم و رویکرد آینده را از درمان‌ محوری به سمت پیشگیری، پایش هوشمند، تشخیص زودهنگام و مدیریت علمی مخاطرات سوق دهیم.

استاندار آذربایجان‌ شرقی، استفاده از فناوری‌ های نوین و داده‌ های اپیدمیولوژیک و تقویت همکاری میان دانشگاه، بخش خصوصی و دستگاه‌ های اجرایی را ضروری دانست و گفت: نگاه ما به دامپزشکی باید راهبردی باشد؛ چرا که سرمایه‌ گذاری در دامپزشکی، سرمایه‌ گذاری همزمان در سلامت مردم، امنیت غذایی و اقتصاد استان است.

کد مطلب 6971222

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