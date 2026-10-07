سرمست: دامپزشکی در خط مقدم صیانت از سلامت عمومی و امنیت غذایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در آیین روز ملی دامپزشکی با تبریک این مناسبت به جامعه دامپزشکی، اساتید، پژوهشگران، فعالان بخش خصوصی و تمامی تلاشگران عرصه سلامت و امنیت غذایی، اظهار کرد: دامپزشکان در خط مقدم و صف اول تأمین، حفظ و صیانت از سلامت عمومی جامعه قرار دارند.

وی با اشاره به نقش دامپزشکی در کنترل بیماری‌ های مشترک انسان و دام و نظارت بر فرآورده‌ های خام دامی، افزود: پیشگیری از انتقال عوامل بیماری ‌زا مستقیماً با سلامت مردم ارتباط دارد و سلامت انسان بدون سلامت دام و محیط زیست پایدار نخواهد بود.

سرمست، امنیت غذایی را دومین محور مهم مرتبط با دامپزشکی دانست و گفت: در شرایط جنگی، امنیت غذایی تنها به میزان و کمیت تولید محدود نمی‌شود، بلکه کیفیت و قابلیت اطمینان محصولات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: هرگونه ضعف در نظام پیشگیری، واکسیناسیون، پایش بیماری‌ ها و نظارت‌ های بهداشتی می‌تواند علاوه بر سلامت جامعه، زنجیره تولید و اقتصاد بخش کشاورزی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

استاندار آذربایجان‌ شرقی با اشاره به ظرفیت‌ های استان در حوزه دامپروری، طیور، صنایع غذایی و فرآورده‌ های دامی، اظهار کرد: آذربایجان‌ شرقی در تأمین امنیت غذایی نه‌ تنها مردم استان، بلکه استان ‌های همجوار و در سطح کشور نیز سهم قابل توجهی دارد و در تراز صادرات و واردات نیز نقش‌ آفرین است.

وی با اشاره به اقدامات استان در جریان «جنگ تحمیلی دوم و سوم» گفت: در این دوره، علاوه بر اختیاراتی که از سوی هیئت وزیران و رئیس‌ جمهور به استانداران مرزی تفویض شد، از ظرفیت اختیارات شورای تأمین نیز استفاده کردیم تا در تأمین نهاده‌ های دامی، دارو و سایر نیازهای مرتبط با امنیت غذایی، تمام‌ قد پشت تجار، تولیدکنندگان و واردکنندگان استان بایستیم.

سرمست، سلامت دام را علاوه بر یک شاخص بهداشتی، مؤلفه‌ ای اقتصادی و صادراتی دانست و افزود: توسعه صادرات بدون استانداردهای بهداشتی، ردیابی محصولات، کنترل بیماری‌ ها و انطباق با الزامات بازارهای مقصد امکان‌ پذیر نیست؛ بنابراین نظام دامپزشکی در کنار تأمین امنیت غذایی، نقش مهمی در پشتیبانی از صادرات و تقویت مزیت‌ های رقابتی استان دارد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت نگاه آینده‌ نگر به حوزه دامپزشکی، خاطرنشان کرد: باید از وضعیت موجود به سمت دامپزشکی هوشمند و پیشگیرانه حرکت کنیم و رویکرد آینده را از درمان‌ محوری به سمت پیشگیری، پایش هوشمند، تشخیص زودهنگام و مدیریت علمی مخاطرات سوق دهیم.

استاندار آذربایجان‌ شرقی، استفاده از فناوری‌ های نوین و داده‌ های اپیدمیولوژیک و تقویت همکاری میان دانشگاه، بخش خصوصی و دستگاه‌ های اجرایی را ضروری دانست و گفت: نگاه ما به دامپزشکی باید راهبردی باشد؛ چرا که سرمایه‌ گذاری در دامپزشکی، سرمایه‌ گذاری همزمان در سلامت مردم، امنیت غذایی و اقتصاد استان است.