پرداخت وام تحصیلی دانشجویان وزارت بهداشت آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید رئیسی معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با توجه به موافقت هیأت امناء پس از چهار سال موفق به افزایش سرانه وام‌های ۱۷ گانه خود شد که بر این اساس در سال تحصیلی جدید بر اساس سرانه‌های جدید تسهیلات به دانشجویان علوم پزشکی ارائه خواهد شد.

وی بیشترین افزایش سرانه تسهیلات دانشجویی در قسمت ودیعه مسکن را قابل توجه دانست و گفت: وام ودیعه مسکن دانشجویان متأهل علوم پزشکی در شهر تهران با افزایش قابل توجهی روبه‌رو بوده است به نحوی که از ۷۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این وام برای شهرهای غیر از تهران در مراکز استان‌ها ۱۲۰ میلیون تومان و برای دانشکده‌های کوچک نیز ۱۲۰ میلیون تومان است.

معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت اضافه کرد: وام ازدواج نیز از ۲۵ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان و وام تحصیلی متاهلی نیز به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است که امیدواریم با توجه به پرداخت در زمانی کوتاه‌تر نسبت به سال‌های گذشته و افزایش سرانه وام‌ها، رضایتمندی دانشجویان عزیز علوم پزشکی را به دنبال داشته باشد.

این مقام مسئول از پرداخت وام تحصیلی و ضروری در سال تحصیلی جدید خبر داد و ابراز داشت: از ۱۹ مهر ماه نیز پرداخت وام‌های تحصیلی و ضروری سال تحصیلی ۰۵-۱۴۰۴ به دانشگاه‌های علوم پزشکی آبادان همدان، شهرکرد، لرستان و بم که اسناد خود را به صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت ارسال کرده‌اند آغاز شده است و دیگر دانشگاه‌ها نیز به محض ارسال اسناد می‌توانند این وام‌ها را دریافت کنند.