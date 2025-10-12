ضربه مهلک به بقایای حزب بعث در جریان عملیات امنیتی پیچیده در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نینا عراق، سازمان امنیت ملی عراق امروز یکشنبه اعلام کرد که نیروهایش هسته‌های زیرزمینی حزب منحل شده بعث را در ۱۴ استان عراق متلاشی و ۱۳۵ متهم را طبق قانون ممنوعیت فعالیت حزب بعث در عراق، بازداشت کردند.

سازمان امنیت ملی عراق در بیانیه‌ای تاکید کرد: در چارچوب مسئولیت ملی خود و در عملیاتی پیشدستانه برای حفظ امنیت و ثبات عراق، نیروهای این سازمان موفق شدند ضربه‌ای سخت به بقایای ترویج دهندگان حزب ممنوعه بعث وارد کنند. این عملیات منحصر به فرد و دقیق به مدت سه ماه در ۱۴ استان عراق اجرا شد.

بر اساس این بیانیه، این تلاش‌ها موجب متلاشی شدن شبکه‌های زیرزمینی و بازداشت ۱۳۵ متهم به دستور مقامات قضایی شد. تحقیقات همچنین نشان داد این هسته‌ها با طرف‌های خارجی ارتباط داشتند و تلاش می‌کردند ساختار ویران شده حزب بعث را بازسازی و جوانان را با شعارهای گمراه کننده از طریق شبکه‌های اجتماعی جذب کنند.