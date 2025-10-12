به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، بر پایه گزارش بهروز از پروژههای نیروگاهی صنایع ذیل ماده (۴) قانون مانعزدایی از صنعت برق، روند افزایش ظرفیت تولید برق در بخش صنعت ادامه دارد و تعدادی واحد جدید وارد مدار فعالیت شده است.
واحد اول گازی نیروگاه خرمآباد با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات و با سرمایهگذاری فولاد کاوه جنوب کیش، واحد دوم گازی نیروگاه آلومینیوم المهدی با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات، نیروگاه پتروشیمی توسعه نگین مکران با سرمایهگذاری مجتمع آلومینیوم جنوب و ظرفیت ۱۸۳ مگاوات و نیز واحد اول گازی نیروگاه شرکت معدنی و صنعتی آهن و فولاد بافق با ظرفیت ۲۵ مگاوات در نیمه نخست امسال به بهرهبرداری رسیدند، بهطوری که مجموع ظرفیتهای فعال شده ۶ ماه ابتدای سال جاری به ۵۷۴ مگاوات رسید.
بدین ترتیب، مجموع ظرفیت نیروگاههای حرارتیِ وارد مدار شده تاکنون به بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات رسید. همچنین بررسی تولید واحدهای صنعتی نشان میدهد شرکتهایی که نسبت به ساخت نیروگاه اقدام کردهاند، روند تولید خود را حفظ کردهاند و تداوم تأمین انرژی، پایداری تولید در این بنگاهها را به طور معناداری تقویت کرده است.
بر اساس این گزارش، از جمله دلایل رشد تولید معدن و صنایع معدنی میتوان به احداث نیروگاههای خود تأمین توسط شرکتهای معدنی و خرید برق از تابلو آزاد و تابلوی سبز بورس انرژی اشاره کرد.
