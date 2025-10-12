به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دباغ عبداللهی اظهار کرد: در راستای ارج نهادن به فرهنگ ایثار، رشادت و جایگاه والای شهید و شهادت، شخصیت شهید حسینعلی صدآفرین و نقش بی‌بدیل او در دفاع از خاک ایران در جریان تجاوز ارتش سرخ به شمال‌غرب کشور در سوم شهریور ۱۳۲۰، در فهرست آثار ناملموس ملی ثبت خواهد شد.

وی با بیان اینکه مستندنگاری و تهیه پرونده ثبت این شخصیت تاریخی در حال انجام است، افزود: این اقدام تا پایان سال جاری به سرانجام خواهد رسید و نام این شهید والامقام در حافظه تاریخی کشور ماندگار خواهد شد.

دباغ عبداللهی خاطرنشان کرد: در سوم شهریور ۱۳۲۰، ارتش سرخ از چندین نقطه در شمال‌غرب کشور وارد خاک ایران شد و در محدوده استان اردبیل، شهرستان نمین، مردی از تبار قهرمانان آذربایجان با اسلحه برنو و رشادتی ستودنی، در برابر نفربرها و تجهیزات پیشرفته ارتش متجاوز ایستادگی کرد.

معاون میراث‌فرهنگی استان اردبیل ادامه داد: این مرزبان دلاور که شهید حسینعلی قدیمی با لقب «صدآفرین» شناخته می‌شود، توانست با مقاومت جانانه خود، پیشروی نیروهای متجاوز را برای تصرف اردبیل متوقف کند، اما در نهایت پس از زخمی شدن و اتمام مهمات، به دست دشمن به شهادت رسید.

وی تصریح کرد: پاسگاه مرزی «کَلوَز (صدآفرین)» که در محدوده شهرستان نمین قرار دارد، به دلیل این رشادت تاریخی و جانفشانی شهید صدآفرین، به نام این قهرمان ملی شهرت یافته و در حافظه تاریخی مردم منطقه ماندگار شده است.

دباغ عبداللهی در پایان تاکید کرد: پاسداشت این‌گونه شخصیت‌های ملی و مستندسازی نقش آنان در مقاطع حساس تاریخی، گامی مهم در حفظ هویت ملی و ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار در جامعه به‌شمار می‌رود.