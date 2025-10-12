به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه کاروان ورزش ایران برای حضور در بازیهای آسیایی جوانان و کشورهای اسلامی شامگاه امروز یکشنبه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
در بخشی از این برنامه احمد دنیامالی پیام مسعود پزشکیان رئیس جمهور را برای حاضرین قرائت کرد. متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
«جوانان ورزشکار عزیز
درود خدا بر شما فرزندان غیور کشورمان که در سایه همت و اراده خود، امروز افتخار یافتهاید به عنوان سفیران ملت بزرگ ایران، عازم رقابتهای آسیایی جوانان همبستگی کشورهای اسلامی شوید؛ ملتی که همواره در سختترین میدانها با تکیه بر اراده استوار، توانمندیها و خلاقیتها، پرچم عزت و سربلندی ایران را برافراشتهاند.
اینجانب به عنوان رئیس جمهور و نماینده مردم قهرمانپرور ایران از شما جوانان میخواهم نماینده شایستهای برای ملت عزیزمان باشید. شما لایق کسب مدالهای رنگارنگ در مسابقات جوانان آسیا در بحرین و بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض هستید، اما آنچه مدالهای شما را ارزشمندتر میکند، اخلاق جوانمردی و تجلی فرهنگ ایرانی- اسلامی در رقابتها است.
همچنین لازم میدانم از زحمات و همراهی خانوادههای محترم شما، مربیان، کادر فنی و همه دست اندرکاران ورزش کشور قدردانی نموده و برای همگان در میادین پیش رو، آرزوی موفقیت و سربلندی کنم. باور دارم حضور شما در این رقابتها، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش کشور خواهد افزود.»
