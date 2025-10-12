مراسم بدرقه کاروان اعزامی ورزش ایران به ریاض و بحرین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه کاروان‌های ورزشی اعزامی به بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض ۲۰۲۵ و بازی‌های آسیایی جوانان بحرین امروز یکشنبه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

در این مراسم وزیر ورزش و جوانان، مناف هاشمی، علی نژاد، مهدی تاج رئیس فدراسیون، صالحی امیری رئیس سابق کمیته ملی المپیک و همچنین رؤسای فدراسیون‌های ورزشی، سرپرستان و ورزشکاران تیم‌های اعزامی به این دو رویداد حضور داشتند.

در این مراسم وزیر ورزش و جوانان پیام رییس جمهور به کاروان ورزشی ایران قرائت کرد.

همچنین پرچمداران هر دو کاروان اعزامی به مسابقات پیش رو سوگندنامه خواندند.