  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۲

مراسم بدرقه کاروان اعزامی ورزش ایران به ریاض و بحرین برگزار شد

مراسم بدرقه کاروان اعزامی ورزش ایران به ریاض و بحرین برگزار شد

مراسم بدرقه کاروان اعزامی به بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی و بازی‌های آسیایی بحرین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه کاروان‌های ورزشی اعزامی به بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض ۲۰۲۵ و بازی‌های آسیایی جوانان بحرین امروز یکشنبه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

در این مراسم وزیر ورزش و جوانان، مناف هاشمی، علی نژاد، مهدی تاج رئیس فدراسیون، صالحی امیری رئیس سابق کمیته ملی المپیک و همچنین رؤسای فدراسیون‌های ورزشی، سرپرستان و ورزشکاران تیم‌های اعزامی به این دو رویداد حضور داشتند.

در این مراسم وزیر ورزش و جوانان پیام رییس جمهور به کاروان ورزشی ایران قرائت کرد.

همچنین پرچمداران هر دو کاروان اعزامی به مسابقات پیش رو سوگندنامه خواندند.

کد خبر 6620255
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها