بازتاب روانی مکانیسم ماشه در بازار ارز؛ ثبات قیمتی مأموریت اصلی دولت

به گزارش خبرنگار مهر، تحریم‌های سازمان ملل در قالب مکانیسم ماشه علیه ایران فعال شد که به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، بار روانی این مکانیسم نسبت به جنبه عملیاتی آن پررنگ‌تر است.

افزایش غیرمنطقی نرخ ارز در روزهای اخیر نشان دهنده بار روانی گسترده مکانیسم ماشه بود که البته این بار روانی به مرور درحال تخلیه است و همین موضوع باعث شده تا قیمت دلار نیز روند کاهشی پیدا کند.

اما آن چیزی که به عنوان پادزهر اسنپ بک مطرح می‌شود، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی درست به مردم برای خروج از نگرانی‌های اقتصادی و سیاسی متعدد است. از سوی دیگر توجه به معیشت مردم و ایجاد ثبات در بازار و به ویژه در کالاهای اساسی، مهم‌ترین مأموریت دولت و بانک مرکزی در برهه حساس کنونی است.

بنابراین تلاش مداوم برای کنترل بازار و تقویت معیشت مردم در کنار اطلاع رسانی درست و تعمیم آرامش به جامعه می‌تواند به سدی محکم در مقابل حملات سیاسی، اقتصادی و روانی دشمنان تبدیل شود.

در همین باره اسماعیل سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه مکانیسم ماشه از لحاظ عملیاتی و اثرگذاری اقتصادی خیلی حائز اهمیت نخواهد بود، تاکید کرد: اما بعد روانی اسنپ بک تاکنون نوساناتی را در بازارها ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: دولت و نهادهای اقتصادی باید برنامه‌ریزی درست و کاربردی برای خنثی‌سازی اثرات روانی مکانیسم ماشه در جامعه ایران داشته باشند.

سیاوشی معتقد است: حفظ قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و ایجاد ثبات قیمتی در بازار کشور، مهم‌ترین مأموریت دولت و نهادهای اقتصادی از جمله بانک مرکزی در راستای مبارزه با مکانیسم ماشه خواهد بود.

نماینده مردم چادگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت راهکارهای اقتصادی در شرایط کنونی گفت: حفظ امنیت روانی جامعه در موضوعات اقتصادی، ایجاد ثبات در قیمت‌ها، کنترل و کاهش تورم، اقتصاد ایران را در مقابل اقدامات دشمنان ضد ضربه خواهد کرد.

سیاوشی اظهار کرد: ورود بیش از ۸ میلیارد دلار شمش طلا به کشور توسط بانک مرکزی نشان دهنده دور اندیشی این نهاد برای مدیریت بازار ارز و طلا در روزهای بحرانی و سخت است.

به گفته این نماینده مجلس، تزریق هوشمند ذخایر ارز و طلای بانک مرکزی به بازار کشور و مدیریت بازار ارز موجب می‌شود تا اخلال‌گرانی که با ایجاد نگرانی در مردم به دنبال سود و منفعت هستند، به اهدافشان نرسند.

این نماینده خانه ملت در پایان یادآور شد: عدم محصور کردن ارز در شرکت‌های بزرگ و دولتی و هدایت تسهیلات به سمت بخش‌های مولد اقتصاد توسط دولت و بانک مرکزی، باعث کنترل بازارهای اقتصادی کشور خواهد شد.