بار روانی مکانیسم ماشه از چکاندن آن بیشتر است

روح الله لک علی آبادی، نماینده مردم ازنا و دورود در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فرآیند فعال شدن مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: پنجره‌های دیپلماسی بسته نیست و وزارت خارجه در حال تلاش برای حل و فصل این موضوع است و امیدواریم این تلاش‌ها از فعال‌سازی مکانیسم ماشه جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه ایالات متحده تا امروز سخت‌ترین تحریم‌های خود را علیه ملت ایران اعمال کرده است، گفت: ضمانت اجرایی تحریم‌های سازمان ملل نسبت به تحریم‌های آمریکا کمتر است و بنابراین اثر فعال شدن مکانیسم ماشه نیز از تحریم‌های آمریکا کمتر خواهد بود. در واقع بار روانی مکانیسم ماشه بیشتر از چکاندن ماشه است.

این نماینده مجلس یادآور شد: معتقدم اگر میان ملت ایران همدلی وجود داشته باشد و یک صدای واحد از جمهوری اسلامی ایران در فضای بین‌الملل شنیده شود، می‌توانیم مانند جنگ ۱۲ روزه در حل این مشکل هم موفق شویم.

نماینده مردم دورود در مجلس شورای اسلامی گفت: در جنگ ۱۲ روزه دشمن تلاش کرد از طریق حمله نظامی و تجزیه ایران، به اهداف خود برسد اما با حضور به موقع مردم و تدابیر دولت، بانک مرکزی و رهنمودهای مقام معظم رهبری از این چالش بزرگ با موفقیت عبور کردیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان درباره عملکرد اقتصادی کشور در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه گفت: در ایام جنگ ۱۲ روزه ارز لازم برای تأمین کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی به خوبی فراهم شد و کمبود کالایی نداشتیم. تیم اقتصادی دولت اعم از بانک مرکزی تلاش‌های خوبی را در دوران جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی داشته‌اند. قطعاً در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه نیز دولت و بانک مرکزی تمام توان خود را بکار خواهند گرفت تا خللی در امور اقتصادی مردم ایجاد نشود و پیشرفت اقتصادی و سیاسی کشور ادامه‌دار باشد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه همراهی مردم در جنگ ۱۲ روزه قابل ستایش بود، گفت: همدلی مردم در بازار و اقتصاد کشور و مدیریت خوب بانک مرکزی موجب شد هم نرخ ارز و طلا به خوبی کنترل شود و هم کمبود کالایی در کشور نداشته باشیم.