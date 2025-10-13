پوریانی: ۱۵ محکوم به قصاص در مازندران بخشیده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی اظهار کرد: تاکید بر سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه در حوزه حل اختلاف مد نظر ویژه دادگستری مازندران بوده و عمل به تکالیف این حوزه و اجرای آن مورد توجه قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های ابلاغی مرکز حل اختلاف قوه قضائیه باید به شکل کامل و دقیق در مازندران عملیاتی شود، تصریح کرد: طی سال گذشته ۶۸ محکوم به قصاص با اخذ رضایت شکات از دار مجازات رهایی یافته و امسال نیز تاکنون ۱۵ نفر با رضایت اولیای دم به کانون خانواده خود بازگشتند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین در جامعه، تاکید کرد: با توجه به اینکه الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف، در پیشبرد بهینه امور و تحقق اهداف مد نظر، تأثیر کم‌نظیری دارد، بنابراین یکایک اشخاص جامعه هدف، باید در راستای نهادینه‌شدن شاخص‌های مرتبط الگوی مزبور، مستمراً تلاش کنند.