۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۱

تکلیف مصدومان پرسپولیس برای دیدار با خیبر مشخص شد

۲ بازیکن مصدوم پرسپولیس برای دیدار با خیبر خرم آباد می توانند سرخپوشان را همراهی کنند اما دو بازیکن دیگر این تیم همچنان درگیر مصدومیت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امروز (دوشنبه 21 مهر) استراحت یک روزه خود را پشت سر می‌گذارد که شرایط مصدومان این تیم برای بازی بعدی لیگ برتر مقابل خیبر خرم آباد مشخص شده است.

امید عالیشاه و میلاد سیرلک که با مصدومیت قدیمی دست و پنجه نرم می‌کنند از فردا بار دیگر می‌توانند در تمرینات شرکت کنند و نشان دهند مشکلی برای بازی با خیبر ندارند.

با این حال مصدومیت محمدحسین کنعانی زادگان و رضا شکاری به گونه‌ای است که آنها همچنان نمی‌توانند در تمرینات گروهی شرکت کنند. بنابراین آنها غایبان قطعی دیدار هفته نهم لیگ برتر خواهند بود.

دیدار تیم‌های پرسپولیس و خیبر خرم آباد در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ساعت ۱۸:۱۵ روز شنبه ۲۶ مهرماه برگزار می‌شود.

مهدی مرتضویان

