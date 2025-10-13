  1. استانها
  2. قزوین
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۵

تشکیل پرونده برای ۳۸ واحد صنفی متخلف در قزوین

قزوین - سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی جهاد کشاورزی قزوین گفت: در پی تشدید نظارت‌ها بر بازار، برای ۳۸ واحد صنفی متخلف در استان پرونده تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسفندیاری اظهار کرد: طی هفته گذشته ۷۳۶ واحد صنفی و تولیدی در سطح استان مورد بازرسی قرار گرفت که در این میان ۳۸ واحد به دلیل تخلفاتی از جمله کم‌فروشی، گران‌فروشی، عدم درج قیمت و عرضه خارج از شبکه شناسایی شدند.

وی افزود: از این تعداد، ۱۹ واحد نانوایی و ۱۹ واحد دیگر شامل مرغ‌فروشی، میوه‌فروشی، سوپرمارکت و لبنیاتی بودند که به آن‌ها تذکرات جدی داده شد.

اسفندیاری با اشاره به همکاری دستگاه‌های نظارتی بیان کرد: این بازرسی‌ها توسط چهار گروه نظارت بر کالاهای اساسی و با مشارکت فرمانداری، تعزیرات، صنعت، معدن و تجارت و بسیج اصناف انجام شد.

کد خبر 6620507

