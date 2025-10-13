به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رویترز، بهای نفت که در آخرین روز معاملات به پایینترین سطح در پنج ماه گذشته رسیده بود، امروز با افزایش همراه شد. این رشد قیمتی در حالی رخ داد که سرمایهگذاران امیدوارند گفتوگوهای احتمالی میان رؤسای جمهور آمریکا و چین، تنشهای تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان و دو مصرفکننده اصلی نفت را کاهش دهد.
بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱ دلار و ۶ سنت معادل ۱.۶۹ درصد افزایش، به ۶۳ دلار و ۷۹ سنت رسید. همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱ دلار و ۵ سنت معادل ۱.۷۸ درصد رشد، به ۵۹ دلار و ۹۵ سنت افزایش یافت.
تنشهای تجاری میان دو کشور طی هفته گذشته پس از آن اوج گرفت که چین کنترل صادرات خاکهای کمیاب را تشدید کرد و در مقابل، دونالد ترامپ تعرفههای ۱۰۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از چین وضع نمود. این تحولات در آستانه دیدار احتمالی دو رئیسجمهور در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک (APEC) در کره جنوبی صورت گرفت.
تحلیلگران بانک سرمایهگذاری گلدمن ساکس در یادداشتی نوشتند: «سؤال اصلی بازارها این است که آیا این اقدامات واقعاً اجرا میشوند یا نه. در صورت اجرا، زنجیرههای عرضه جهانی بهویژه در بخش فناوریهای پیشرفته بهشدت آسیب خواهند دید. شاید این رویکردها تنها تلاشی برای بهدست آوردن اهرم مذاکره پیش از گفتوگوهای دوجانبه آتی باشند.»
به باور این تحلیلگران، محتملترین سناریو عقبنشینی هر دو طرف از سیاستهای تند و تمدید توقف افزایش تعرفههاست؛ هرچند خطر تشدید مجدد تنشهای تجاری همچنان باقی است و ممکن است در مقاطع کوتاهمدت به اعمال تعرفههای بیشتر یا محدودیتهای صادراتی شدیدتر بینجامد.
قیمت نفت طی ماههای مارس و آوریل نیز همزمان با اوجگیری اختلافات تجاری واشنگتن و پکن، با کاهش روبهرو شده بود.
در تحولی دیگر در خاورمیانه، دونالد ترامپ روز یکشنبه از پایان جنگ در غزه خبر داد و اعلام کرد در آستانه آزادی اسرای رژیم صهیونیستی و زندانیان فلسطینی که بخشی از توافق آتشبس محسوب میشود عازم سرزمینهای اشغالی خواهد شد.
