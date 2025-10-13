  1. استانها
قلندری: عملیات اجرایی ساخت مدرسه در استان اردبیل شروع شد

اردبیل-فرماندار شهرستان اردبیل گفت:تعهد احداث فضاهای آموزشی شهرستان اردبیل در برنامه هفتم توسعه ۱۴۰۹ کلاس درس است که از این تعداد عملیات اجرایی ۴۱۷ کلاس درس شروع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری صبح دوشنبه درجلسه توسعه فضاهای آموزشی استان اردبیل اظهار کرد: تعهد احداث فضاهای آموزشی استان اردبیل در برنامه هفتم توسعه ۱۴۰۹ کلاس درس است که از این تعداد عملیات اجرایی ۴۱۷ کلاس درس شروع شده است.

وی افزود: بقیه کلاس‌های تعهد شده هم در قالب نهضت مدرسه سازی طبق تأکیدات رئیس جمهور و استاندار اردبیل در برنامه هفتم توسعه تحویل داده می‌شود.

فرماندار اردبیل از آغاز عملیات اجرایی مدرسه دارالفنون ۲، ایران آباد، ساحلی، کوثر، احمدیه و دو مدرسه مخابرات خبرداد و بیان کرد: این مدرسه‌ها هم در زمان مقرر به بهره برداری می‌رسد.

وی تصریح کرد: با بهره برداری از این پروژه‌های آموزشی به فضای مطلوب سرانه آموزشی دراستان اردبیل می رسیم.

