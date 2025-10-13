قلندری: عملیات اجرایی ساخت مدرسه در استان اردبیل شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری صبح دوشنبه درجلسه توسعه فضاهای آموزشی استان اردبیل اظهار کرد: تعهد احداث فضاهای آموزشی استان اردبیل در برنامه هفتم توسعه ۱۴۰۹ کلاس درس است که از این تعداد عملیات اجرایی ۴۱۷ کلاس درس شروع شده است.
وی افزود: بقیه کلاسهای تعهد شده هم در قالب نهضت مدرسه سازی طبق تأکیدات رئیس جمهور و استاندار اردبیل در برنامه هفتم توسعه تحویل داده میشود.
فرماندار اردبیل از آغاز عملیات اجرایی مدرسه دارالفنون ۲، ایران آباد، ساحلی، کوثر، احمدیه و دو مدرسه مخابرات خبرداد و بیان کرد: این مدرسهها هم در زمان مقرر به بهره برداری میرسد.
وی تصریح کرد: با بهره برداری از این پروژههای آموزشی به فضای مطلوب سرانه آموزشی دراستان اردبیل می رسیم.
نظر شما