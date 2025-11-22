به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع در نشست شورای اداری استان بوشهر که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد با تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: بر این باور هستم که الگوی فاطمی، موجب رسیدن به حیات طیبه می‌شود و حیات طیبه انسان را به سعادت دنیا و آخرت می‌رساند.

وی با گرامیداشت هفته بسیج و بزرگداشت یاد و نام شهدای والامقام بسیج، از تلاش‌های مخلصانه بسیجیان استان تقدیر کرد و یادآور شد: این هفته را فرصتی مغتنم برای قدرشناسی از تلاش‌های بسیجیان می‌دانم که همواره در صف اول خدمت‌رسانی بوده اند.

استاندار بوشهر با گرامیداشت ۷ آذرماه، سالروز حماسه آفرینی پرسنل ناوچه موشک انداز پیکان و دلاور مردی‌های سلحشوران و دریادلان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که به عنوان روز نیروی دریایی نامگذاری شده ابراز داشت: نیروی دریایی را در دوران هشت سال دفاع مقدس و نیز در زمان امروز، موجب افتخار میهن اسلامی می دانم.

دکتر زارع با گرامیداشت ۱۶ آذرماه روز دانشجو گفت: دانشجویان را دیده‌بان علم و سیاست و دوره دانشجویی را سرآغاز حرکت در مسیر خردورزی و منافع ملی می دانم.

استاندار بوشهر افزود: معتقدم برای حرکت به سمت پیشرفت، باید دغدغه‌های دانشجویان را بشنویم.

وی با تاکید بر تسریع در اجرای طرح نهضت مدرسه‌سازی در استان گفت: سرانه آموزشی بوشهر هنگام آغاز دولت چهاردهم ۶.۵ متر مربع بوده است و مقرر شده تا سال ۱۴۰۶ تعداد ۸۱۶ کلاس درس جدید در استان بوشهر احداث شود و سرانه آموزشی استان را به ۸.۳ مترمربع برسانیم.

استاندار بوشهر تاکید کرد: از ابتدای دولت چهاردهم تا پیش از مهرماه سال جاری، ۲۲۶ کلاس درس را به بهره‌برداری رساندیم و با تکمیل سایر پروژه‌های مدرسه‌سازی، سرانه آموزشی استان رشد قابل توجهی پیدا می‌کند.

زارع بیان کرد: استان آمادگی دارد از محل مولدسازی املاک مازاد، تخصیص صددرصدی را داشته باشد و با اقدامات در دست اجرا، انتظار داریم مشکلات کمبود کلاس‌های درس استان رفع شود.