نیکزاد: عملیات اجرایی مدرسه دارالفنون ۲ در اردبیل به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد ظهر یکشنبه در بازدید از زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه «دارالفنون ۲» اظهار کرد: عملیات اجرایی این مدرسه با مشارکت یکی از بانک ها به زودی آغاز می‌شود.

وی افزود: آموزش، سرمایه‌ای ماندگار برای آینده کشور است و خوشبختانه با همراهی یکی از بانک ها و حمایت خیرین، شاهد گام‌های بلندی در توسعه فضاهای آموزشی استان هستیم.

امیر لامعی‌جوان، سرپرست اداره‌کل نوسازی مدارس استان اردبیل نیز در این خصوص بیان کرد: بانک پاسارگاد پیش‌تر با اختصاص بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی خود، پروژه‌های شاخصی را در عرصه مدرسه‌سازی به انجام رسانده و اکنون نیز با احداث مدرسه دارالفنون ۲، برگ زرین دیگری در دفتر خیرین مدرسه‌ساز خواهد افزود.

وی گفت: مدرسه «دارالفنون اردبیل یک» نیز پیش‌تر احداث و به بهره‌برداری رسیده است، در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان ساخته شده و شامل ۳۰ کلاس درس در قالب دو واحد آموزشی است که هم‌اکنون میزبان صدها دانش‌آموز اردبیلی می باشد.

همچنین سرپرست اداره‌کل نوسازی مدارس استان تأکید کرد: در قالب نهضت مدرسه‌سازی، خیرین حقیقی و حقوقی تاکنون در احداث چندین پروژه آموزشی در استان مشارکت کرده‌اند و این همراهی ارزشمند، ضامن تحقق عدالت آموزشی و رفع محرومیت از مناطق کم‌برخوردار است.

وی افزود: این پروژه بزرگ آموزشی با هدف افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی در اردبیل، به‌زودی عملیات اجرایی خود را آغاز خواهد کرد.