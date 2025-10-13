ازگل میزبان عاشقان سیدالشهدا(ع) می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم هفتگی روضه و توسل به سیدالشهدا (ع) چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹:۳۰ در مسجد امام رضا (ع) ازگل برگزار می‌شود.

در این برنامه معنوی، حجت‌الاسلام شیخ ناصر یوسفی سخنرانی خواهد کرد و احمد چینی و وحید مرادی با نوای گرم و جان‌سوز خود به مرثیه‌خوانی و ذکر مصیبت اهل‌بیت (ع) می‌پردازند.

این محفل نورانی به همت هیئت نورالرضا (علیه‌السلام) و با حضور خواهران و برادران مؤمن برگزار می‌شود.

مکان این مراسم، ازگل، خیابان نوبهار، کوچه گلستان شرقی، مسجد امام رضا (علیه‌السلام) است.

هر هفته، یاد و نام سیدالشهدا (ع) در این خانه نور، دل‌های عاشقان را روشن و ایمانشان را تازه می‌کند.