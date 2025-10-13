سپر چین برابر ماشه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه خراسان نوشت: فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران نگرانی‌هایی درباره اثرات آن بر اقتصاد کشور ایجاد کرد. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که این تحریم‌ها تأثیر چندانی بر روند فروش نفت و تجارت خارجی ایران نداشته‌اند و واکنش چین در حمایت از شرکت‌ها و شهروندان خود در برابر تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا، نوعی سپر اقتصادی برای تجارت ایران و این کشور محسوب می‌شود.

چین: از امنیت انرژی خود دفاع می‌کنیم

تحریم‌های جدید آمریکا علیه تجارت نفت ایران که پس از فعال سازی مکانیسم ماشه وضع شد، ریسک صادرات نفت ایران را روی کاغذ افزایش داد. با این حال، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، در نشستی خبری تاکید کرده است که کشورش اقدامات لازم را برای محافظت از شرکت‌ها و شهروندان این کشور در برابر تحریم‌های ضدایرانی آمریکا انجام خواهد داد. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که تحریم‌های اخیر آمریکا علیه تجارت نفت ایران، یک پالایشگاه چینی را هدف قرار داده است. به گزارش تسنیم، گوئوجیاکون سخنگوی وزارت امور خارجه چین با بیان اینکه این کشور از ایالات متحده می‌خواهد به استفاده از تحریم‌ها پایان دهد، گفت: چین از امنیت انرژی خود دفاع خواهد کرد. این تحریم‌ها حدود ۱۰۰ فرد، نهاد و کشتی، از جمله یک پالایشگاه و ترمینال مستقل را که در تجارت نفت و پتروشیمی ایران نقش داشتند، هدف قرار داده است.

پیشتر نیز آمریکا اعلام کرده بود نام ۲۹ نهاد (شامل ۲۶ شرکت و ۳ آدرس) را به فهرست نهادهای محدودشده وزارت خزانه داری این کشور اضافه کرده است. این تحریم‌ها شرکت‌هایی در چین (۱۶ شرکت و ۳ آدرس)، ترکیه (۹ شرکت) و امارات متحده عربی (۱۱ شرکت) را هدف قرارداده که به ادعای آمریکا از برنامه‌های نظامی ایران حمایت کرده‌اند. این اقدام به طور خاص شرکت‌هایی را هدف قرار می‌داد که در خرید قطعات الکترونیکی آمریکایی مورد استفاده در پهپادهای مسلح نقش داشته‌اند. شرکت‌های قرارگرفته در این فهرست، از جمله شرکت‌هایی در چین و هنگ‌کنگ، اکنون از دریافت صادرات آمریکایی بدون مجوز ویژه دولت منع شده‌اند.

روایت بانک جهانی از تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران

‌تازه‌ترین گزارش بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که اثر واقعی تحریم‌های ماشه بر اقتصاد ایران زیاد نیست. این بانک رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ را منفی ۱.۷ درصد پیش‌بینی کرده، در حالی که شش ماه قبل این رقم منفی ۱.۵ درصد برآورد شده بود. کارشناسان بانک جهانی معتقدند اجرایی شدن مکانیسم ماشه، حداکثر ۰.۲ درصد در رشد اقتصادی ایران تأثیر دارد و افت قیمت نفت و ناترازی انرژی عوامل اصلی رشد منفی کشور در سال جاری هستند. پیش‌بینی‌ها برای سال ۱۴۰۵ نیز منفی ۲.۸ درصد است و انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ از رکود خارج شده و رشد ۰.۳ درصدی تجربه کند. این ارقام نشان می‌دهد که تحریم‌های بین‌المللی در مقایسه با چالش‌های ساختاری و اقتصادی داخلی، اثر محدودی بر اقتصاد ایران دارند.

تجربه ایران در حفظ صادرات نفت

عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در برنامه‌ای تلویزیونی تصریح کرد که حتی با فعال شدن مکانیسم ماشه، روند فروش نفت ایران نه تنها متوقف نشده، بلکه در سطح معمول خود ادامه دارد. او تاکید کرد که فروش نفت نتیجه سال‌ها تلاش برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و ایجاد بازارهای ویژه است که برخی شناخته‌شده و برخی محرمانه هستند.

به گفته عراقچی، تحریم‌های شورای امنیت بازتاب تعاریف یک‌جانبه آمریکا نیستند و نمی‌توانند به‌تنهایی مانع فروش نفت ایران شوند. هرچند ممکن است آثار جانبی محدودی داشته باشند، اما فشار اصلی ناشی از تحریم‌های اولیه و یک‌جانبه آمریکاست.

درمجموع باید گفت تحریم‌های آمریکا و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت فشارهایی بر اقتصاد و تجارت ایران وارد می‌کنند، اما پیش بینی‌های قبلی، واکنش کنونی چین و آمارهای بانک جهانی به همراه تلاش‌هایی که در داخل کشور برای بهبود اقتصاد در حال انجام است، حاکی از این است که امکان به حداقل رساندن تبعات اقتصادی تحریم‌های سازمان ملل وجود دارد.