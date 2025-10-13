به گزارش خبرنگار مهر، کیارش بیرانوند امروز دوشنبه در حاشیه جلسه با مدیر و معاون امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: در این جلسه در راستای شعار سال حمایت از سرمایهگذاری برای تولید، رفع موانع مجتمعهای خاویار و سردابی استان، صدور مجوزها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: راهاندازی و بهرهبرداری مجتمعهای خاویاری در استان موجب انقلابی در صنعت آبزیپروری، تولید گوشت و خاویار در لرستان میشود.
مدیرکل شیلات لرستان، گفت: استان دارای ظرفیتهای سرمایهگذاری بسیار خوبی در زمینه پرورش آبزیان است که میتواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.
