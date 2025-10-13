تولید سالانه ۱۰۰ تُن گوشت ماهی خاویار در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین اکبری در سخنانی، اظهار داشت: در این شهرستان دو مزرعه فعال پرورش ماهی خاویاری وجود دارد که سالانه ۱۰۰ تُن گوشت ماهی خاویاری در این مزرعه‌ها تولید می‌شود.

وی تصریح کرد: گونه‌های پرورشی این مزرعه‌ها شامل فیل‌ماهی، قره‌برون و سیبری است که از نظر کیفیت گوشت و خاویار اهمیت بالایی دارند و این ماهی‌ها از مراکز تکثیر ماهی خاویاری از شمال کشور به این مزرعه منتقل شده‌اند.

رئیس اداره شیلات بروجرد، اضافه کرد: شهرستان دارای ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بسیار خوبی در زمینه پرورش آبزیان است که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.

اکبری، بیان کرد: شهرستان بروجرد با دارابودن منابع طبیعی از جمله چشمه‌ها، رودخانه‌ها، آب‌های سطحی و منابع آب زیرزمینی، بستر مناسبی برای فعالیت‌های شیلاتی فراهم کرده است.

وی ادامه داد: بروجرد بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری صنعتی یا نیمه‌صنعتی در حوزه شیلات دارد و زمینه زنجیره‌ای از امکانات تولید، تکثیر، فراوری، و بسته‌بندی فراهم بوده که تکمیل آنها باعث اشتغال پایدار خواهد شد.

رئیس اداره شیلات بروجرد تصریح کرد: در حال حاضر ۴۷ مزرعه پرورش ماهی سردابی در بروجرد وجود دارد که تولید آنها سالانه بیش از دو هزار و ۲۰۰ تن است.