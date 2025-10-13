به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در ادامه اجرای توافقنامههای علمی منعقد شده در «هفتههای علم ایران و عراق» و با هدف گسترش، تعمیق و ساماندهی روابط علمی میان دو کشور، فراخوان حمایت از طرحهای مشترک علمی را منتشر کرد.
این فراخوان با هدف تقویت و تحکیم روابط علمی، ایجاد و توسعه زیرساختهای علمی مشترک و پاسخگویی به نیازهای راهبردی ایران و عراق در حوزه علم و فناوری منتشر شده است.
محورهای اولویتدار این فراخوان را تغییرات و تنوع اقلیمی، صیانت از تنوع زیستی و حفاظت از گونههای بومی، امنیت غذایی، اقتصاد زیستی، کشاورزی و دامپروری پایدار و نفت، گاز و انرژی تشکیل میدهند.
شرایط عمومی متقاضیان شامل تصویب طرح پیشنهادی در شورای پژوهشی دانشگاه یا پژوهشگاه مربوطه و تشکیل تیم علمی شامل حداقل یک محقق اصلی از هر کشور که عضو هیئت علمی باشند، است.
گفتنی است متقاضیان باید طرحهای مصوب خود را همراه با فرم تکمیلشده پیوست، حداکثر تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ با نامه رسمی به مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال کنند. همچنین تصویر نامه و فرم تکمیل شده ممهور باید با فرمت PDF در سایت این مرکز به نشانی www.cisc.msrt.ir بارگذاری شده و کد رهگیری دریافت شود.
