۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

افزایش تولید روزانه ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت ایران در سپتامبر

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد که تولید نفت خام ایران در سپتامبر نسبت به اوت با ۲۵۰ هزار بشکه افزایش همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازوی آماری وزارت انرژی ایالات متحده، اداره اطلاعات انرژی آمریکا در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز کوتاه‌مدت انرژی خود اعلام کرد که تولید روزانه نفت ایران در ماه سپتامبر با ۲۵۰ هزار بشکه افزایش نسبت به ماه اوت به روزانه ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه رسیده، در حالی که این رقم در ماه اوت ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه بود.

بر اساس این گزارش، میانگین تولید نفت خام ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی ۳ میلیون و ۳۱۰ هزار بشکه در روز بوده است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳ میلادی روزانه ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار بشکه بوده است.

داده‌های این اداره میانگین تولید نفت ایران در سه ماه سوم سال ۲۰۲۵ میلادی را ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار بشکه نشان می‌دهد، در حالی که این رقم در سه ماه دوم امسال ۳ میلیون و ۳۷۰ هزار بشکه بوده است.

این در حالی است که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا با به‌کارگیری کارزار فشار حداکثری به‌دنبال صفر کردن صادرات نفت ایران است، اما آمارهای وزارت انرژی این کشور حکایت از شکست این کارزار دارد.

کد خبر 6620751
فاطمه صفری دهکردی

