برگزاری محافل گسترده انس با قرآن در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل همتی ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان با اعلام آغاز سلسله محافل انس با قرآن کریم در سراسر استان، از برگزاری این برنامه‌ها همزمان با آماده‌سازی برای چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خبر داد.

وی با بیان اینکه این محافل در تمام شهرستان‌های استان کردستان در حال برگزاری است، گفت: هدف از برگزاری این محافل، گسترش فرهنگ قرآن و ایجاد بستر معنوی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مسابقات سراسری قرآن است.

همتی در ادامه اشاره کرد: این محافل با حضور اساتید برجسته قرآنی و قاریان بین‌المللی و استانی، در نقاط مختلف استان آغاز شده و اولین محفل در آخرین نماز جمعه شهر سنندج برگزار شد.

وی افزود: در روز گذشته سه محفل قرآن در سطح سنندج با حضور قاریان بین‌المللی و اساتید استانی برگزار شد و این محافل در مساجد باغ ژاله، جامع دگران و حاجی‌آباد با تلاوت استادان مهدی عادلی، مهدی غلام‌نژاد، سید عباس حسینی، احمدی وفا و عزت‌پور برگزار شد.

رئیس اداره قرآن کردستان همچنین از برگزاری پنج محفل دیگر در روز جاری در نقاط مختلف استان خبر داد و اعلام کرد: محفل دانش‌آموزی در مسجد سید قطب سنندج با تلاوت استاد احمد وفا و فریدون رشیدی، محفل در زندان مرکزی کامیاران با حضور استاد احمدی وفا و مردوخیان، محفل دانش‌آموزی در مسجد امام حسین (ع) کامیاران با تلاوت استاد احمدی وفا و مردوخیان، محفل عمومی در مسجد امام حسین (ع) کامیاران با حضور مهدی غلام‌نژاد، مهدی عادلی و سید عباس حسینی، محفل شهرستان موچش با حضور اساتید مهدی غلام‌نژاد، مهدی عادلی و سید عباس حسینی از جمله محافل یاد شده هستند.

همتی تصریح کرد: هدف از برگزاری این محافل، ایجاد فضایی معنوی برای مردم، به ویژه جوانان و نوجوانان، است تا انس بیشتری با قرآن پیدا کنند.

وی همچنین با آرزوی موفقیت برای تمامی برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان در این محافل، اظهار امیدواری کرد که این برنامه‌ها به برگزاری هرچه باشکوه‌تر مسابقات قرآن کمک کند.