بازداشت قاتل متواری در کمتر از یک ساعت در سراب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در شهرستان سراب بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با استفاده از اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی محل اختفای متهم شده و با شگردهای خاص پلیسی او را در کمتر از یک ساعت بازداشت کردند.

وی خاطر نشان کرد: قاتل در تحقیقات پلیسی پس از مواجهه با شواهد و مدارک به بزه ارتکابی (قتل) اعتراف و انگیزه خود را اختلاف مالی با مقتول دانست که ضمن تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.