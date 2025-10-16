  1. استانها
بازداشت قاتل متواری در کمتر از یک ساعت در سراب

تبریز- رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از بازداشت قاتل متواری در کمتر از یک ساعت در سراب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در شهرستان سراب بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با استفاده از اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی محل اختفای متهم شده و با شگردهای خاص پلیسی او را در کمتر از یک ساعت بازداشت کردند.

وی خاطر نشان کرد: قاتل در تحقیقات پلیسی پس از مواجهه با شواهد و مدارک به بزه ارتکابی (قتل) اعتراف و انگیزه خود را اختلاف مالی با مقتول دانست که ضمن تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

