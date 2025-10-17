  1. استانها
نعمتی: ۴محکوم متواری میلیاردی در تبریز دستگیر شدند

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری ۴محکوم متواری به ارزش ۱۲ میلیارد توسط ماموران کلانتری۱۸ شهرک امام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی شامگاه جمعه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: برابر شکایت چندین نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با عناوین مختلف اقدام به کلاهبرداری از چندین نفر از شهروندان با مضامین سرمایه گذاری و خرید کالا کلاهبرداری و از محل فرار کرده بود که در دستور کار ماموران کلانتری ۱۸ شهرک امام قرارگرفت.

وی افزود: ماموران پس از تحقیقات تخصصی و پلیسی توانستند متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر و به کلانتری دلالت دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضائی گردیدند، از شهروندان خواست درصورت داشتن شکایت از متهمین به کلانتری ۱۸ مراجعه نمایند.

