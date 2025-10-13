به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وزیری، رئیس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار کرد: ۱۳۰ نفر از این افراد به عنوان نیروی محیط‌بان و ۷۰ نفر نیروی کارشناس هستند که همگی آنها در ادارت کل استان‌ها مشغول به فعالیت خواهند شد.

وی با اشاره به اهمیت نیروی انسانی متخصص در پیشبرد اهداف سازمان، افزود: بررسی مدارک این افراد در استان‌ها در حال انجام است که پس از اتمام این مرحله؛ بلافاصله فرایند مصاحبه و ارزیابی تکمیلی صورت خواهدگرفت.

وی با تاکید بر اینکه جذب این افراد به صورت پیمانی خواهد بود، اضافه کرد: سهمیه جذب ۸۰۰ نفر دیگر نیز دریافت شده است که در حال تهیه و به روز رسانی فهرست پست‌های بلاتصدی هستیم و به زودی آن را به سازمان اداری استخدامی اعلام خواهیم کرد تا با جذب این ۸۰۰ نفر بتوانیم بخشی از نیاز سازمان را در تأمین نیروی انسانی رفع کنیم.