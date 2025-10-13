  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۳

جذب ۲۰۰ نیروی محیط‌بان و کارشناس در سازمان محیط‌زیست

جذب ۲۰۰ نیروی محیط‌بان و کارشناس در سازمان محیط‌زیست

رئیس مرکز توسعه منابع انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست از جذب ۲۰۰ نیروی محیط‌بان و کارشناس در سازمان محیط‌زیست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وزیری، رئیس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار کرد: ۱۳۰ نفر از این افراد به عنوان نیروی محیط‌بان و ۷۰ نفر نیروی کارشناس هستند که همگی آنها در ادارت کل استان‌ها مشغول به فعالیت خواهند شد.

وی با اشاره به اهمیت نیروی انسانی متخصص در پیشبرد اهداف سازمان، افزود: بررسی مدارک این افراد در استان‌ها در حال انجام است که پس از اتمام این مرحله؛ بلافاصله فرایند مصاحبه و ارزیابی تکمیلی صورت خواهدگرفت.

وی با تاکید بر اینکه جذب این افراد به صورت پیمانی خواهد بود، اضافه کرد: سهمیه جذب ۸۰۰ نفر دیگر نیز دریافت شده است که در حال تهیه و به روز رسانی فهرست پست‌های بلاتصدی هستیم و به زودی آن را به سازمان اداری استخدامی اعلام خواهیم کرد تا با جذب این ۸۰۰ نفر بتوانیم بخشی از نیاز سازمان را در تأمین نیروی انسانی رفع کنیم.

کد خبر 6621201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها