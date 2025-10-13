به گزارش خبرنگار مهر، حسن پایان عصر یکشنبه اظهارکرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در پی گشت و کنترل زیستگاه‌های منطقه، موفق به شناسایی و دستگیری یک متخلف شدند که اقدام به زنده‌گیری پرندگان شکاری کرده بود.

وی افزود: از متخلف دو بهله پرنده از نوع قمری و دلیجه کشف و ضبط شد، که پس از انجام معاینات اولیه و اطمینان از سلامت، برای رهاسازی در زیستگاه طبیعی آماده شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سیریک با بیان اینکه برای فرد متخلف پرونده قضایی تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شده است، خاطرنشان کرد: با هرگونه تخلف زیست‌محیطی به ویژه زنده‌گیری، خرید و فروش یا نگهداری غیرمجاز پرندگان شکاری، برخورد قانونی قاطع صورت می‌گیرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف محیط‌زیستی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا تماس با اداره محیط زیست شهرستان اطلاع دهند.