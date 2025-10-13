زندی: کردستان نیازمند تخصیص اعتبارات ملی برای حفظ محیط زیست است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با خبرنگاران خبرگزاری مهر استان، ضمن قدردانی از همکاریهای مستمر این رسانه در پوشش اخبار محیط زیستی استان، بر لزوم تخصیص اعتبارات ملی ویژه برای حفاظت از منابع زیستی و آبی کردستان تاکید کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان اظهار کرد: کردستان یکی از معدود استانهای کشور است که محیط زیست غنی و ارزشمندی دارد. و این استان به عنوان منبع سه حوزه آبخیز اصلی کشور شناخته میشود، که شامل حوزههای آبریز ارومیه، خلیج فارس و خزر است.
وی یادآور شد: بخشی از حقابه زیستی این سه حوزه در کردستان تأمین میشود که این امر، اهمیت حفظ منابع آبی و زیستی این استان را دوچندان میکند.
زندی ادامه داد: آبهای کردستان نه تنها برای تأمین آب شرب استانهای همجوار حیاتی هستند، بلکه به عنوان زیستگاههای غنی نیز اهمیت دارند و به همین دلیل، مسئولیت ما در زمینه حفاظت از این منابع بسیار سنگین است.
وی یادآور شد: متأسفانه آلودگی در هر یک از این حوزهها میتواند تأثیرات مخرب خود را در سراسر منطقه و حتی در سواحل دیگر استانها نشان دهد بنابراین، برای پیشگیری از این مشکلات و به منظور پایش مؤثر منابع آبی، ضروری است که اعتبارات ملی بهطور ویژه برای کردستان در نظر گرفته شود.
مدیرکل محیط زیست کردستان در پایان از خبرگزاریها و رسانهها خواست تا همانند گذشته، نقش خود را در فرهنگسازی و اطلاعرسانی درباره اهمیت حفظ محیط زیست و منابع آبی استان به خوبی ایفا کنند.
