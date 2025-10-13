به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسا ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در نیمه نخست امسال در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان ۲۹ هزار و ۴۶۸ میلیارد ریال سرمایهگذاری شد، افزود: این میزان با افزایش ۱۸۱ درصدی نسبت به پارسال، سرمایه گذاری در وضعیت موجود به حدود ۲۴۸ هزار و ۱۶۳ میلیارد رسیده است.
پارسا با بیان اینکه همچنین مجموع اشتغال استان در ۶ ماه گذشته در بخش صنعت و معدن استان با افزایش هشت درصدی به بیش از ۱۲۷ هزار و ۸۸۲ نفر رسیده است، گفت: برآورد اشتغال ناشی از جواز تأسیس نیز در بازه زمانی ۶ ماه اخیر با افزایش ۱۲۲ درصدی به ۲۱ هزار و ۵۸۱ نفر افزایش یافت.
وی با بیان اینکه در این مدت میزان صدور جواز تأسیس صنعتی به میزان ۱۸۰ هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال انجام شد، اظهار داشت: با افزایش ۲۱۷ درصدی وضعیت کنونی یک میلیون و ۲۶۶ هزار و ۹۹۸ میلیارد ریال ثبت شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: از صدور ۳۰ فقره پروانه بهرهبرداری صنعتی در استان طی سال جاری خبر داد و گفت: با افزایش ۵۰ درصدی، اکنون مجموع پروانهها به ۶۲۸ مورد رسیده است.
نظر شما