۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۳

رشد ۱۸۱ درصدی سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و معدن خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در نیمه نخست امسال ۱۸۱ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسا ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در نیمه نخست امسال در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان ۲۹ هزار و ۴۶۸ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شد، افزود: این میزان با افزایش ۱۸۱ درصدی نسبت به پارسال، سرمایه گذاری در وضعیت موجود به حدود ۲۴۸ هزار و ۱۶۳ میلیارد رسیده است.

پارسا با بیان اینکه همچنین مجموع اشتغال استان در ۶ ماه گذشته در بخش صنعت و معدن استان با افزایش هشت درصدی به بیش از ۱۲۷ هزار و ۸۸۲ نفر رسیده است، گفت: برآورد اشتغال ناشی از جواز تأسیس نیز در بازه زمانی ۶ ماه اخیر با افزایش ۱۲۲ درصدی به ۲۱ هزار و ۵۸۱ نفر افزایش یافت.

وی با بیان اینکه در این مدت میزان صدور جواز تأسیس صنعتی به میزان ۱۸۰ هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال انجام شد، اظهار داشت: با افزایش ۲۱۷ درصدی وضعیت کنونی یک میلیون و ۲۶۶ هزار و ۹۹۸ میلیارد ریال ثبت شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: از صدور ۳۰ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی در استان طی سال جاری خبر داد و گفت: با افزایش ۵۰ درصدی، اکنون مجموع پروانه‌ها به ۶۲۸ مورد رسیده است.

