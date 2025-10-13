تشکیل کارگروه ویژه برای رفع معضلات ثبتی منطقه فرحزاد تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشستی صمیمی با جمعی از اهالی و معتمدین منطقه فرحزاد که در محل امامزاده صالح (ع) این منطقه برگزار شد، به بررسی مشکلات ثبتی و مالکیتی اراضی و املاک این محدوده پرداخت.
در این نشست، نمایندگان اهالی منطقه ضمن تشریح وضعیت موجود و بیان دغدغهها و موانع موجود در مسیر تثبیت مالکیتها و صدور اسناد رسمی، خواستار ورود جدیتر دستگاههای مسئول برای ساماندهی وضعیت حقوقی اراضی منطقه شدند.
بابایی پس از استماع دیدگاهها و گزارشهای مردمی، بر لزوم شناسایی دقیق موانع حقوقی و ثبتی و نیز تسریع در رفع آنها تأکید کرد و دستور داد کارگروهی ویژه با عضویت مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران، کارشناسان حقوقی سازمان و نمایندگانی از شورایاری منطقه فرحزاد تشکیل شود تا با بررسی میدانی، راهکارهای اجرایی برای حل مشکلات موجود را تدوین و ارائه کند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت موضوع صدور اسناد رسمی مالکیت در تثبیت حقوق مردم و پیشگیری از بروز دعاوی ملکی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رویکرد تسهیلگرانه و در چارچوب قوانین، تمام ظرفیتهای خود را برای رفع معضلات ثبتی منطقه فرحزاد به کار خواهد گرفت تا مردم این منطقه در اسرع وقت از نعمت سند رسمی بهرهمند شوند.
در ادامه این نشست، موضوعاتی از جمله رفع تداخلات ثبتی، حل معارضات ملکی، تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی و نحوه اجرای طرحهای ساماندهی اسناد مالکیت از محورهای اصلی گفتوگو و تصمیمگیری بود.
