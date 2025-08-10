به گزارش خبرگزاری مهر، امروز ۱۹ مرداد ماه در پی دستور صریح رئیس قوه قضائیه برای رفع مشکلات ثبتی مردم منطقه صوفیان، مراسم رسمی واگذاری اسناد مالکیت ۳۵ هزار هکتار از اراضی این منطقه به مردم برگزار شد.

این آئین با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جمعی از مقامات قضائی و اجرایی استان و اهالی منطقه، در مسجد جامع صوفیان برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه در ابتدا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت و جنگ ۱۲ روزه و در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تثبیت و سنددار کردن اراضی بر حسب دغدغه مندی و دستورات راهگشای رئیس قوه قضائیه جهت حل مشکلات مردم و تثبیت اراضی و با هدف کمک به مردم بومی منطقه، تصمیمات مهم و قانونی گرفته شد و پس از سال‌ها، مشکل مالکیت ۳۵ هزار هکتار اسناد اراضی صوفیان صادر شد و این امر موجب افزایش شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی به دستگاه قضائی می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به قدردانی رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی از حل معضل اراضی منطقه صوفیان خاطرنشان کرد: دعوای حقوقی میان اهالی روستاها در پرونده‌ای موسوم به موقوفات قائم مقام فراهانی و ادعای وقفیت در خصوص اراضی منطقه صوفیان در استان آذربایجان شرقی، مشکل چندین ساله مردم این منطقه را مرتفع کرد.

وی با تاکید بر اثر ماندگار و تأثیرگذار این حکم در پایان دادن منازعه طولانی مدت مالکیت اراضی منطقه صوفیان گفت: این پرونده یکی از پرونده‌هایی بود که پیچیدگی‌های فراوانی داشت و شخص رئیس قوه قضائیه پس از بررسی ابعاد مختلف این پرونده و در نهایت با کارشناسی‌های متعدد در منطقه صوفیان و کسب اطلاعات و با استناد به مدارک محکم و استدلال‌های قوی حکم پرونده مذکور صادر شد و امروز با رفع مشکلات ثبتی مردم منطقه صوفیان، مراسم رسمی واگذاری اسناد مالکیت ۳۵ هزار هکتار از اراضی این منطقه به مردم برگزار شد.