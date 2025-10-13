فعالیت ۱۹ واحد تولیدی در زندان مرکزی ارومیه؛ اشتغال ۹۰۰ زندانی

به گزارش خبرنگار مهر، مراد فتحی بعد از ظهر دوشنبه در تور رسانه‌ای نظارتی دادگستری ارومیه از واحدهای تولیدی ارومیه اظهار کرد: هم اکنون سه هزار زندانی در واحدهای تولیدی، صنعتی داخل و خارج از استان مشغول به کار هستند و این اقدام با هدف بازاجتماعی و افزایش مهارت و اشتغال زندانیان در حال انجام است.

وی ادامه داد: ۱۹ کارگاه و واحد تولیدی و صنعتی در داخل زندان مرکزی ارومیه در زمینه صنایع دستی، پوشاک، صنایع دستی، مبل سازی، مکانیکی، نانوایی، شیرینی پزی و خیاطی مشغول به کار هستند.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی آذربایجان غربی با بیان اینکه در این واحدهای تولیدی ۹۰۰ زندانی در این رشته‌ها مشغول به کار هستند، اظهار کرد: یکی از موضوعات در چرخه جرم نبود مهارت و اشتغال است، با اجرای این طرح زمینه مهارت آموزی و اشتغال زندانیان و در ادامه آن حذف چرخه جرم فراهم می‌شود.