اشتغال ۳۰۰۰ زندانی در آذربایجان غربی؛ بازاجتماعی در اولویت فعالیت ها

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی بعد از ظهر دوشنبه در تور رسانهای نظارتی دادگستری آذربایجان غربی اظهار کرد: اجرای برنامههای مهارتآموزی و اشتغالزایی، بیش از سه هزار زندانی در کارگاههای داخل و خارج از زندانهای استان مشغول به کار هستند.
وی با بیان اینکه و این طرح در راستای سیاستهای کلان قوه قضائیه و با تأکید ریاست قوه بر اصلاح، تربیت و باز اجتماعیکردن زندانیان اجرا میشود، افزود: با همکاری ادارهکل زندانها، فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و کارآفرینان بخش خصوصی، فرصتهای شغلی پایداری برای زندانیان ایجاد شده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی تصریح کرد: بیش از دو هزار نفر از زندانیان در این کارگاههای خارج از زندان و هزار نفر در کارگاههای داخل زندان به صورت مستقیم فعالیت دارند و بسیاری از آنان پس از پایان محکومیت، جذب بازار کار شدهاند.
وی با اشاره به آثار مثبت این برنامه گفت: اشتغال زندانیان علاوه بر کمک به معیشت خانوادههای آنان، نقش مهمی در جلوگیری از تکرار جرم و بازگشت به زندان دارد و موجب تقویت روحیه مسئولیت پذیری و قانونمداری در میان آنان میشود.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی همچنین از نقش مؤثر عفو معیاری اخیر مقام معظم رهبری در ایجاد فرصتهای جدید اشتغال برای زندانیان خبر داد و تصریح کرد: با بهرهمندی از این عفو، زمینه اشتغال بسیاری از زندانیان واجد شرایط در کارگاههای تولیدی داخل و خارج از زندان فراهم شده است.
نظر شما