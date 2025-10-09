  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸

۱۰ متهم قاچاق طلا در ماکو به ۲۳ همت جزای نقدی محکوم شدند

۱۰ متهم قاچاق طلا در ماکو به ۲۳ همت جزای نقدی محکوم شدند

ارومیه-رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم بدوی پرونده قاچاق طلا با جزای نقدی ۲۳ هزار میلیارد تومان در شهرستان ماکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه افزود: در این پرونده ۱۰ متهم به اتهام قاچاق سازمان یافته طلا به میران ۲۰۰۰ کیلوگرم معادل۲ تن طلای ۱۸ عیار و ۲۴ عیار دستگیر و تحویل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماکو شده اند.

وی ادامه داد: بازپرسی پس از انجام تحقیقات مقدماتی کامل، پرونده را با صدور کیفرخواست دادستان محترم به دادگاه انقلاب ماکو ارسال کرده و این دادگاه پس از طی مراحل رسیدگی حکم بدوی را صادر نموده است.

عتباتی گفت: در این حکم ۱۰نفر از متهمان که یکی از آنها تبعه ترکیه است به پرداخت مجموعاً ۲۳ هزار میلیارد تومان جزای نقدی و حبس تعزیری محکوم شده اند.

کد خبر 6616793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها