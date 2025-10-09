۱۰ متهم قاچاق طلا در ماکو به ۲۳ همت جزای نقدی محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه افزود: در این پرونده ۱۰ متهم به اتهام قاچاق سازمان یافته طلا به میران ۲۰۰۰ کیلوگرم معادل۲ تن طلای ۱۸ عیار و ۲۴ عیار دستگیر و تحویل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماکو شده اند.

وی ادامه داد: بازپرسی پس از انجام تحقیقات مقدماتی کامل، پرونده را با صدور کیفرخواست دادستان محترم به دادگاه انقلاب ماکو ارسال کرده و این دادگاه پس از طی مراحل رسیدگی حکم بدوی را صادر نموده است.

عتباتی گفت: در این حکم ۱۰نفر از متهمان که یکی از آنها تبعه ترکیه است به پرداخت مجموعاً ۲۳ هزار میلیارد تومان جزای نقدی و حبس تعزیری محکوم شده اند.